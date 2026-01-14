Recorrido. La ministra Teseira visitó dependencias para fortalecer la educación

La titular de Educación recorrió la Secretaría de Políticas Socioeducativas y el Centro de Innovación Educativa.

La ministra de Educación, Daniela Teseira, visitó este miércoles la Secretaría de Políticas Socioeducativas y el Centro de Innovación Educativa, donde recorrió las instalaciones y conoció las actividades que allí se desarrollan.

Acompañada por la asesora ministerial Marcela Gámez, dialogó con referentes, equipos técnicos y pedagógicos con el objetivo de informar al personal sobre los lineamientos de la nueva gestión, llevando tranquilidad respecto a la continuidad de los cargos.

Esta etapa contempla un plan integral de reordenamiento del área administrativa, pensado como una herramienta clave para mejorar la calidad del servicio educativo. El mismo incluye la redistribución de tareas y la capacitación en áreas específicas, de acuerdo con las necesidades de cada dependencia.

“Les pido que me acompañen en esta transición. Se vienen muchos cambios para fortalecer lo pedagógico y lo estructural del Ministerio, con foco en la inclusión, la alfabetización y la educación socioemocional, para mejorar la calidad educativa”, expresó la ministra.

Además, Teseira destacó que estas acciones buscan optimizar los recursos humanos y agilizar los procesos internos, fortaleciendo el trabajo de los equipos y la gestión educativa en toda la provincia.