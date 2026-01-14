Noticias de Jujuy

Tareas de mantenimiento en el Ascensor Urbano Nº 1

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy a través de la Secretaría de Servicios Públicos,  informa a la población en general y a los señores usuarios en particular, que el día viernes 16 de enero el ascensor Nro.1 (adyacente a la Vieja Terminal), no funcionará debido a tareas de mantenimiento. El mismo, retomará el servicio nuevamente el sábado 17 a partir de las 13 horas.

De esta manera y con el fin de seguir brindando un servicio óptimo en cuanto a calidad y seguridad para todos los vecinos rogamos dispensar las molestias ocasionadas por el receso transitorio de un instrumento de movilidad urbana vital para todos los vecinos del sector.

Luego de finalizado con los trabajos asignados el servicio retornará con su normal funcionamiento el sábado 17 a partir de las 13hs.

