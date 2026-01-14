Turismo. El destino Jujuy brilló en Mar del Plata y sigue la gira promocional por la Costa Atlántica

El Ministerio de Turismo y Cultura comenzó con la presentación de la propuesta turística de la provincia en ciudades populares ciudades costeras.

Una jornada de mucha promoción, encuentros con el público y articulación con el sector turístico marcó la presencia de Jujuy en Mar del Plata, en el inicio de la gira por la Costa Atlántica Argentina que impulsa la provincia para posicionar su propuesta de cara a la temporada de verano 2026.

Las actividades en Mar del Plata se desarrollaron este martes 13 de enero, con acciones promocionales en Playa Varese durante la mañana y en Playa Grande por la tarde. En ambos espacios, el equipo del Ministerio de Cultura y Turismo mantuvo un contacto directo con veraneantes, generando consultas e interés por la propuesta turística jujeña.

La agenda continúa este miércoles 14 de enero con la Presentación del Destino Jujuy, que se realizará en Santa Playa Grande (Victoria Ocampo). El encuentro, encabezado por el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, está dirigido a operadores turísticos y prensa especializada y ya cuenta con el cupo lleno.

Al respecto, Posadas destacó que “Mar del Plata es un punto estratégico para la promoción turística, porque concentra a miles de potenciales visitantes y a actores clave del sector”, y remarcó que “la respuesta que tuvimos fue muy positiva y nos permite proyectar una temporada de verano 2026 con buenas expectativas para Jujuy”.

Asimismo, el ministro señaló que estas acciones “forman parte de una estrategia sostenida para posicionar a la provincia a nivel nacional, mostrando no solo nuestros paisajes sino también la identidad cultural y la agenda activa que Jujuy ofrece durante todo el año”.

Tras el paso por Mar del Plata, la agenda promocional continuó el miércoles 14 de enero en Pinamar y Cariló, con recorridos por playas y espacios públicos, mientras que el jueves 15 de enero las acciones se trasladan a Miramar, completando esta etapa de promoción en la costa bonaerense.

De esta manera, Jujuy avanza con una presencia sostenida en los principales destinos turísticos del país, reforzando su posicionamiento de cara a la próxima temporada de verano.