Turismo y Cultura. Carnaval 2026 en Jujuy: la agenda completa de una fiesta que atraviesa toda la provincia

La provincia de Jujuy confirmó el calendario oficial del Carnaval 2026 una de las expresiones culturales más representativas del norte argentino.

Entre enero y marzo, el territorio de Jujuy se transforma en escenario de rituales comunitarios, celebraciones populares y festivales masivos que combinan tradición, música y encuentro colectivo. A continuación, el recorrido completo por cada momento del Carnaval jujeño.

El calendario se abre con los jueves preparatorios, jornadas que refuerzan los lazos comunitarios y familiares. El Jueves de Padrinos (22) y el de Ahijados (29) convocan a encuentros en casas y centros vecinales, donde el compartir marca el inicio simbólico del carnaval y prepara el clima para la fiesta mayor.

El Patio de las Batallas del Cabildo de San Salvador de Jujuy será sede de la segunda edición de esta muestra que reúne expresiones de toda la provincia. Copleros, tinkus, pim pim, diablos y comparsas artísticas compartirán una jornada abierta al público, con sorteos de kits carnavaleros y un cierre musical.

Dos fechas centrales del calendario ritual. El 5 de febrero se celebra el Jueves de Compadres y el 12 el de Comadres. Plazas y calles se llenan de albahaca, harina y serpentina en encuentros donde la amistad, el juego y la celebración colectiva toman protagonismo antes del inicio pleno del Carnaval.

Durante estos días, el carnaval alcanza su máxima intensidad. En San Salvador de Jujuy se desarrolla el Carnaval de Los Tekis (13 al 16), mientras que en toda la provincia se vive el Carnaval Grande (14 al 16), con comparsas, disfraces y música que transforman las calles en un espacio de celebración continua.

Uno de los eventos más convocantes y visuales del carnaval jujeño. Cientos de diablos descienden desde el cerro hacia el pueblo en un ritual que combina lo sagrado y lo festivo. Cada comparsa y cada máscara expresan una tradición que conecta el presente con las raíces culturales de la región.

Jornada de agradecimiento y encuentro comunitario. El agua y la harina forman parte del ritual, entre el juego, las bromas y la conexión con la Pachamama. Es uno de los momentos más identitarios del carnaval, donde lo simbólico y lo popular conviven en un mismo festejo.

El cierre del ciclo carnavalesco se desarrolla en tres etapas:

El Carnaval 2026 propone más de dos meses de celebraciones que recorren toda la provincia. No se trata solo de una agenda de eventos, sino de un tiempo colectivo en el que Jujuy expresa su identidad, su historia y su manera de celebrar. Una invitación abierta a participar de una fiesta que se vive en comunidad y que vuelve a convertir al territorio en uno de los grandes escenarios culturales del verano argentino.