Turismo y Cultura. Entre lanzamientos y festivales, Jujuy vive a pleno su temporada turística

Jujuy dio inicio formal a su temporada de verano 2026 con un despliegue de identidad que atravesó toda la Quebrada de Humahuaca.

Encabezados por el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, los lanzamientos simultáneos realizados en Humahuaca, Purmamarca y Maimará transformaron plazas y calles en escenarios abiertos de música, danza y bienvenida a los primeros visitantes.

La propuesta combinó actos oficiales con una intensa agenda cultural, reforzando la idea de la Quebrada como un corredor turístico integrado, donde cada localidad aporta su identidad en una experiencia compartida.

La jornada de apertura comenzó en la Ciudad Histórica de Humahuaca. En la Plazoleta Sargento Gómez, ballets locales y copleros acompañaron el lanzamiento encabezado por el ministro Federico Posadas junto a la intendenta Karina Paniagua. Allí se dio la bienvenida a los turistas con obsequios y sorteos de experiencias hacia las Serranías del Hornocal, uno de los principales atractivos de la región.

El recorrido continuó en Purmamarca, donde el lanzamiento tuvo lugar al pie del Cerro de los Siete Colores. El intendente Humberto López, junto al ministro y autoridades provinciales, compartió un encuentro con artesanos y copleros, en un clima que anticipó el espíritu festivo que caracteriza a la temporada estival en la Quebrada.

El cierre de los lanzamientos oficiales se realizó en Maimará. La Plaza San Martín se convirtió en una peña al aire libre, con las presentaciones de La Huella Folk y Willy Tarpuy, y la participación de vecinos y visitantes frente al imponente paisaje de la Paleta del Pintor.

Más allá de los actos protocolares, el fin de semana se completó con actividades que reflejaron la esencia cultural de Jujuy. El sábado, Purmamarca fue nuevamente protagonista con la realización del 41° Encuentro de Copleros, un espacio genuino de expresión popular donde el canto con caja y los versos espontáneos marcaron el ritmo de la jornada. Sin escenarios ni amplificación, el encuentro permitió a turistas y residentes conectar de manera directa con una de las tradiciones más profundas de la provincia.

En simultáneo, la comunidad de Chorrillos celebró el Festival del Queso y la Cabra, una propuesta que acercó a los visitantes a la vida rural andina a través de concursos de productos artesanales, gastronomía regional y rituales de señalada. A estas actividades se sumaron muestras de arte y propuestas culturales en Tilcara, completando una agenda diversa en toda la Quebrada.

Al cierre del recorrido, el ministro Federico Posadas destacó la intensidad de las actividades desarrolladas durante el fin de semana: “vivimos un fin de semana a todo color en Jujuy, con actividades culturales y la llegada de los primeros turistas de la temporada de verano en las cuatro regiones”.

Con una fuerte participación comunitaria y una agenda que articula cultura, paisaje y tradición, Jujuy comienza a transitar una temporada que ya marca el pulso del verano y anticipa el camino hacia el Carnaval 2026.