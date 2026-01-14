Turismo y cultura. Jesús María: el Carnaval Jujeño y su identidad presentes en la 60º edición del Festival

La música, la danza y la gastronomía de Jujuy estuvieron presente en el icónico festival de doma y folklore en la localidad de Jesús María.

La provincia de Jujuy tuvo una destacada participación en la edición número 60° del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba, uno de los escenarios más importantes de la cultura popular argentina.

En el marco del aniversario de diamante del festival, la propuesta jujeña combinó música, danza y gastronomía, acercando al público una muestra representativa de su identidad cultural.

La presencia de Jujuy se concentró durante la jornada del lunes 12 de enero, con una fuerte impronta carnavalesca que aportó color y energía al anfiteatro José Hernández. Sobre el escenario pasaron referentes de la música jujeña como Los Tekis, Diableros Jujeños y Kepianco, compartiendo la noche con artistas de alcance nacional como Ke Personajes, La T y La M y Ceibo. El espectáculo se completó en el campo con la participación de las Tropillas Entabladas, uno de los sellos tradicionales del festival.

La propuesta cultural se extendió más allá de la música. En el espacio gastronómico, Jujuy presentó sabores regionales que despertaron el interés del público, con el estofado de llama como uno de los platos más convocantes, consolidando la experiencia sensorial como parte del mensaje cultural y turístico de la provincia.

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, acompañó a la delegación jujeña en Córdoba y destacó la importancia de la participación provincial en un evento de alcance nacional. El funcionario señaló que llevar la cultura jujeña a un festival de esta magnitud permite “mostrar al país la diversidad, la energía y la identidad que caracterizan a Jujuy”, y remarcó la respuesta positiva del público ante la propuesta presentada.

En ese sentido, Posadas vinculó la experiencia en Jesús María con el inicio de la temporada de verano en la provincia, marcada por recientes lanzamientos turísticos y una intensa agenda cultural en distintos puntos del territorio. “Venimos de un fin de semana a todo color en Jujuy, con actividades culturales y la llegada de los primeros turistas en las cuatro regiones. Esta participación en Córdoba fortalece ese camino y anticipa una temporada que ya empieza a sentirse”, expresó.

Con esta presencia en el Festival de Jesús María, Jujuy reafirmó su estrategia de promoción cultural y turística a nivel nacional, posicionándose como uno de los destinos protagonistas del verano y proyectando su identidad de cara al Carnaval 2026.