Zoonosis: jueves y viernes continúa vacunación y quirófano móvil en Guerrero y 30 hectáreas

Continúan los operativos de vacunación, registro de mascotas y atención a través del quirófano móvil que se vienen desarrollando en distintos barrios de la ciudad, a cargo a Dirección de Zoonosis del municipio capitalino. El cronograma de actividades proseguirá el jueves 15 de enero en la zona de Guerrero y el viernes 16 en el sector de 192 Viviendas – 30 Hectáreas.

En el marco de un amplio cronograma de actividades que viene desarrollando la Dirección de Zoonosis, para el jueves 15, el quirófano móvil se trasladará al puesto de salud de Guerrero, donde la atención comenzará a partir de las 14 horas.

Finalmente, el viernes 16, el quirófano móvil estará desde las 14 horas en calle 519 N° 1337, en el sector de 192 Viviendas – 30 Hectáreas.

Por tal motivo se recomienda a los vecinos llevar a sus mascotas con correa y, en el caso de los perros, con bozal si presentan conductas agresivas o son de gran porte, para garantizar la seguridad del personal y del resto de los animales presentes. También es importante que los animales estén en ayuno (sólidos y líquidos) de al menos 8 horas para realizar las cirugías de forma segura.