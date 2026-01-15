Cultura. Cultura en 7 días: agenda completa de actividades en Jujuy

La tercera semana de enero consolida la oferta cultural de Jujuy con una propuesta cada vez más amplia y diversa.

Entre talleres artesanales, festivales gastronómicos, conciertos y encuentros folclóricos, la provincia de Jujuy despliega durante la tercera semana del mes de enero sus múltiples expresiones culturales en plazas, salones y espacios comunitarios.

Los encuentros artesanales y la música en vivo tiñen la jornada. Tilcara presenta el Encuentro de Ceramistas en la Plaza Central (9:00 horas). Santa Catalina propone las Jornadas Veraniegas en Sol y Luna con Concurso de Platos Regionales (12:00 horas). San Salvador de Jujuy vibra con conversatorios y conciertos: un Conversatorio sobre Caminante y Caravaneros de la Montaña con Juan Carlos Entrocassi (18:00 horas), la película «Río Bravo» en Teatro Mitre (21:00 horas) y múltiples espacios con música en vivo.

Ucumar Trío actúa en El Caminante Café Cultural (21:00 horas), Noche de Solistas en Casa Tomada (21:00 horas), Luciana Jury en Teatro El Pasillo (21:30 horas) y Jueves de Guitarreada en Pentágono Jujuy (22:00 horas). En Palpalá, La Yugular presenta reggae en vivo (22:00 horas). Continúa la exposición «Superficies de Placer» del artista Alejandro Tevez en el Cabildo.

Las expresiones artísticas diversas dominan el viernes. San Salvador ofrece una Masterclass Musical con Diana Baroni en Teatro Mitre (10:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 horas), seguida de La Yumba Tour con tango (20:30 horas). La Noche Chaqueñada reúne artistas en El Encuentro Jujuy Peña (22:00 horas) y La Sonora Imbatible en Arde Roma (23:00 horas).

Tilcara consolida su «Enero Tilcareño» con un Desfile de Modas «Flor del Cardón» (18:00 horas), la 3° Edición de «Cuando Voy por la Quebrada» con Ballet Folclórico Maimará en el Tinglado Municipal (19:00 horas) y el Festival Solidario Tilcara Jampi en el Camping Peña Encantada (19:00 horas). El teatro de Poca Vergüenza presenta «Achachila, Antiguas Memorias Nos Habitan» en Teatro Red Mote (19:00 horas).

Santa Catalina celebra con una Gran Serenata al Pueblo (20:00 horas). Lunas de Ledesma presenta Folclore y Rock en Libertador General San Martín (20:00 horas). El Carmen ofrece el Patatón Show en la Plaza Domingo T. Pérez (20:30 horas). En Palpalá, la Peña Las 4 Cuerdas reúne artistas en Pentágono Bar (22:00 horas).

El sábado estalla en festivales por toda la provincia. Bárcena alberga el Festival de la Copla con topamiento de copleros de la Quebrada, Puna y alrededores (9:00 a 18:00 horas). Santa Catalina propone un Encuentro Social sobre historias y costumbres (9:00 horas). Casira celebra el 4° Festival de la Olla con ceremonia de la Pachamama y demostraciones de cerámica (10:00 a 23:00 horas).

Tilcara abre con Taller de Cerámica en Juella (10:00 a 13:00 horas) y cierra con el Festival «El Mejor Comienzo del Año» con Dalmiro Cuéllar y Erik Claros en el Club A. Terry (20:00 horas). Verónica Condomí & Matías Betti presentan su nuevo EP en CAPEC (21:00 horas). La Yugular toca reggae en Saratoga Bar (22:00 horas).

Maimará celebra la 17° Edición de la Fiesta de la Flor de la Quebrada (10:30 horas). Humahuaca vibra con el Festival de la Cerveza Artesanal (12:00 horas) y el XXV Festival del Queso y de la Cabra en Chorrillos (13:00 horas). La Intermedia en Yavi presenta el XXVII Festival de la Pialada Serapio Flores (20:00 horas). Fraile Pintado abre sus Noches Culturales con música, danza y tradición (21:00 a 05:30 horas).

En San Salvador, Diana Baroni ofrece un concierto en Teatro Mitre (20:30 horas). Sara Pérez presenta «Isidora La Boliviana» en La Mar en Coche (21:00 horas). Aromas de Tango ofrece una Milonga en Ohasis Jujuy Hotel Spa (21:30 horas). El Ablande de Carnaval reúne grupos en El Encuentro Jujuy Peña (22:00 horas). Reskate 80 hace «Un Viaje en el Tiempo» en Arde Roma (22:00 horas). Se abre también la Primera Carpa El Relincho con Gran Ablande de Carnaval en Finca Mariscal (22:00 horas).

El domingo trae encuentros comunitarios y conciertos variados. San Salvador presenta las Capillas Musicales 2026 «Diana Baroni y músicos jujeños» en la Parroquia Sagrada Familia (19:00 horas). El Carmen celebra el Domingo de Fiesta con mateada y patio criollo en la Plaza Domingo T. Pérez (20:30 horas).

Humahuaca abre el 1° Festival del Antigal en la Comunidad Aborigen San Roque El Morado (9:00 horas) y por la noche presenta a Verónica Condomí y Matías Betti en formato íntimo en Aisito (21:00 horas). Tilcara presenta a Luciana Jury en formato íntimo en CAPEC (21:00 horas). Palpalá brinda un espacio especial para que Abel Pintos celebre 30 años con la Música en el Estadio Olímpico (22:00 horas).

Los talleres artesanales protagonizan la semana laboral. Tilcara propone Talleres de Cerámicas y Tulmas en la Plaza Central (9:00 horas) y el taller «Contar es Encantar» de lectura y creación con títeres en la Peña El Cardonal (15:00 horas).

Abra Pampa exhibe una Muestra de Fotos y Videos del Festival del Huáncar en adhesión a sus 50 años (10:00 horas). En San Salvador, Florencia Carolina Calisaya dicta el taller «La Fotografía Como Pregunta» en CAJA (18:00 horas). Continúan las Capillas Musicales con Diana Baroni en la Parroquia (19:00 horas).

Los talleres artísticos continúan su curso. San Salvador mantiene la Colonia Musical de Verano para adultos (18:00 a 19:30 horas). Tilcara ofrece un Taller de Teñido de Lana Natural en El Hornito (14:00 horas).

La semana cierra con encuentros tradicionales. Tilcara presenta el Encuentro y Concurso de Hilanderas en la Plaza Central (14:00 horas) y el taller «Contar es Encantar» en el Centro Vecinal Juella (15:00 horas).

En San Salvador se abre el curso de Iniciación Musical con el licenciado Facundo Gutiérrez en CAJA (18:00 horas). Liliana Herrero presenta «Fuera de Lugar» en Teatro El Pasillo (21:30 horas).

Esta agenda consolida a Jujuy como un territorio donde la artesanía, la música, la gastronomía y los encuentros comunitarios tejen la identidad cultural de la provincia. La tercera semana de enero ofrece múltiples espacios donde la tradición y la creatividad conviven en cada rincón jujeño.