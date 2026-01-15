Cultura. Masterclass gratuita de la artista Diana Baroni en Jujuy

Será en el Teatro Mitre y convocaron a ser parte a músicos, docentes, estudiantes y también al público en general.

La Secretaría de Cultura de Jujuy convoca a músicos, docentes, estudiantes y público en general a participar de una masterclass y ensayo abierto con Diana Baroni, destacada especialista en procesos de hibridación artística musical en la América colonial.

La actividad constituye un recorrido profundo por los procesos de hibridación artística musical que caracterizaron a la América colonial, explorando cómo distintas tradiciones se entrecruzan para crear expresiones musicales únicas. Baroni, reconocida investigadora y compositora, guiará a los participantes a través de un análisis vivo de estas confluencias, permitiendo que músicos y estudiantes comprendan las raíces de la música que habita nuestros territorios.

El ciclo Capillas Musicales 2026 propone espacios de encuentro entre artistas de trayectoria internacional y comunidades locales, utilizando capillas y parroquias como escenarios donde la música cobra sentido patrimonial. La masterclass de Baroni se inscribe en esta línea: traer conocimiento especializado que enriquezca la comprensión de nuestras propias tradiciones musicales y su complejidad histórica.

Es una oportunidad para quienes trabajan con música, para estudiantes en formación, y para cualquier persona interesada en comprender cómo suena la historia de nuestro continente.