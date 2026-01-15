Turismo. Jujuy cautivó a Mar del Plata: una tarde andina en la Costa Argentina

La tarde caía sobre Mar del Plata y el movimiento habitual de Santa Playa Grande empezaba a mezclarse con algo distinto.

Entre el sonido del mar y el tránsito costero, los colores, la música y las expresiones culturales de Jujuy irrumpieron en la Costa Atlántica Argentina para transformar, por algunas horas, el paisaje de la ciudad marplatense en una postal del norte argentino.

El miércoles 14 de enero, entre las 18 y las 21 horas, el sector de Victoria Ocampo se convirtió en un punto de encuentro entre la montaña y el mar. Allí, la provincia de Jujuy presentó su propuesta turística y cultural ante comunicadores, operadores del sector y público general, en una experiencia que buscó mucho más que promocionar un destino: transmitir identidad.

Los trajes típicos, los personajes del folklore jujeño y la energía de cada intervención cultural captaron la atención de quienes se acercaban, muchos de ellos sorprendidos por la intensidad de una provincia que se muestra viva, diversa y profundamente arraigada a sus tradiciones. La escena se repetía: curiosidad, preguntas, fotos y el descubrimiento de un Jujuy que va más allá de las postales conocidas.

Entre los presentes estuvo el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, quien siguió de cerca el desarrollo de la jornada y destacó el sentido de estas acciones en escenarios estratégicos del país.

“Estar en Mar del Plata, uno de los destinos turísticos más importantes de la Argentina, es una forma de decir quiénes somos. Jujuy tiene una identidad cultural fuerte y una propuesta turística que se construye desde su gente y sus territorios”, señaló.

La convocatoria superó las expectativas y confirmó el interés que despierta la provincia en públicos diversos. Periodistas, viajeros y profesionales del turismo encontraron en esta presentación una síntesis de lo que Jujuy propone: experiencias auténticas, naturaleza imponente y una cultura que no se exhibe, sino que se vive.

Posadas remarcó además que cada salida de la provincia al territorio nacional tiene un impacto que va más allá de la promoción. “Cuando mostramos Jujuy, estamos generando oportunidades para nuestras comunidades, fortaleciendo el trabajo local y poniendo en valor un capital cultural que es único”, expresó.