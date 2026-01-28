Hacienda. Controles en las rutas de Jujuy para proteger a los contribuyentes

El secretario de Ingresos Públicos, Juan Bassutti, se refirió a la intensificación de los controles para reducir la informalidad, garantizar competencia leal y cuidar los recursos de la provincia.

El contador Juan Bassutti, secretario de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, se refirió a los controles en rutas que lleva adelante la Dirección Provincial de Rentas. Estos operativos combinan inteligencia fiscal y se suman a las tareas de verificación en ferias mayoristas para contar con una economía más justa en Jujuy.

«Estamos mejorando los controles de ruta, intensificando los procedimientos en los puestos operativos y analizando una posible ampliación para mejorar el control», planteó Bassutti sobre la estrategia desplegada.

El objetivo principal es reducir la informalidad, garantizar competencia leal, proteger a quienes cumplen y cuidar los recursos de la provincia.

Los controles en rutas son fundamentales para erradicar el comercio informal, al detectar el transporte de mercancías ilegales con la solicitud de documentación fiscal y evitar así la competencia desleal.

Cada control es una inversión en obras que fortalecen a toda la comunidad.