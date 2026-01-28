Para contribuir a la reducción de emisiones, el Parque Botánico no abrirá los lunes

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy reafirmó su compromiso con la conservación ambiental y, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Reducción de las Emisiones de Dióxido de Carbono, anunció que el Parque Botánico Municipal “Barón Carlos María Schuel”, ubicado en el barrio Los Perales, permanecerá cerrado los días lunes.

La medida fue oficializada por Marcela Gaspar, directora del Parque Botánico Municipal, quien explicó que la decisión se adoptó en consonancia con la Resolución N.º 1-DGA/2026 de la Dirección General de Ambiente.

“Hoy, en el Día Mundial de la Reducción de las Emisiones de Dióxido de Carbono, desde el Parque Botánico queremos contarle a la comunidad cuáles son las acciones que llevamos adelante desde el municipio para reducir nuestra huella de carbono y proteger el ambiente”, expresó Gaspar.

En ese sentido, indicó que a partir de dicha resolución se dispuso el cierre del parque los días lunes para realizar tareas de mantenimiento general, acondicionamiento de senderos y preservación de la biodiversidad. “De esta manera evitamos una mayor intervención humana y contribuimos a mantener el espacio verde lo más natural posible, reduciendo las emisiones asociadas a la actividad diaria”, explicó.

Asimismo, la funcionaria remarcó que una de las principales líneas de trabajo del Parque Botánico es la educación ambiental, orientada a concientizar a los visitantes sobre las pequeñas acciones cotidianas que pueden ayudar a disminuir las emisiones de gases contaminantes y mitigar los efectos del cambio climático.

“Los lunes no recibiremos visitas, ya que destinaremos esa jornada al mantenimiento del predio y, especialmente, a la capacitación del personal, con el objetivo de seguir educando a la ciudadanía y promover prácticas que contribuyan a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/rszrhZcIJ8k