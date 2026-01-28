Trabajo conjunto. Convenio entre Seguridad y Perico: la Policía operará el Centro de Monitoreo 911

Noticias de Jujuy

Convenio entre Seguridad y Perico: la Policía operará el Centro de Monitoreo 911

Autoridades del Ministerio de Seguridad, con el secretario Juan Manuel Pulleiro a la cabeza, rubricaron un acuerdo con el intendente Rolando Ficoseco.

Se concretó la firma de un convenio de cooperación entre el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; la Jefa del Centro de Monitoreo Unificado 911, Mirta Ramos; el jefe de la Oficina TIC del Ministerio de Seguridad, Fabio Aracena; y el intendente de la ciudad de Perico, Rolando Ficoseco, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del Centro de Monitoreo de la ciudad de Perico y fortalecer las políticas de seguridad ciudadana.

El acuerdo apunta a promover la prevención, disuasión y detección temprana de hechos delictivos, contravenciones y faltas, así como a mejorar la intervención operativa ante emergencias y situaciones de riesgo que puedan afectar la integridad de las personas, los bienes públicos y privados, y la convivencia social.

A partir de este convenio, el Centro de Monitoreo de la ciudad de Perico, que anteriormente se encontraba bajo competencia municipal, pasará a ser operado por efectivos de la Policía de la Provincia de Jujuy. Asimismo, contará con la colaboración de agentes municipales para la intervención en materia de faltas, contravenciones y violaciones a las ordenanzas locales.

Asimismo, la Municipalidad de Perico asumirá la provisión de equipamiento tecnológico destinado al funcionamiento del Centro de Monitoreo 911 local, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura operativa y garantizando su actualización permanente.

Este paso constituye una estrategia articulada entre el Ministerio de Seguridad y el municipio, orientada a optimizar los recursos tecnológicos, fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta operativa en el territorio.

