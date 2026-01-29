Bernis recibió a Rodolfo Jung, entrenador de la Selección Nacional de Handball

El vicegobernador de la Provincia y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, mantuvo un encuentro con Rodolfo Jung, entrenador de la Selección Nacional Masculina de Handball, con el objetivo de compartir una visión común sobre el desarrollo del deporte en Jujuy.

Durante la reunión, Bernis expresó su orgullo como jujeño por la visita de referentes del deporte con trayectoria internacional, y destacó el valor del deporte como herramienta de inclusión, formación y proyección para las juventudes de la provincia.

Por su parte, Jung agradeció el recibimiento y señaló que siempre es lindo venir a Jujuy, donde me reciben con los brazos abiertos, resaltando la predisposición institucional para acompañar el crecimiento del handball y del deporte en general.

Participaron del encuentro los diputados provinciales Adriano Morone, Ramón Neyra, María Teresa Agostini, Patricia Ríos y Gisel Bravo, junto al secretario de Deportes de la Provincia, Luis Calvetti, entre otras autoridades.

La Legislatura de Jujuy continúa acompañando y promoviendo políticas públicas que fortalecen el deporte en todo el territorio provincial.