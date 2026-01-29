Cultura. Verano cultural en Jujuy: talleres y muestras para cerrar la temporada

La capital jujeña despliega una variada agenda de formación y expresión artística.

San Salvador de Jujuy cierra la temporada de verano con propuestas en los principales centros culturales de la ciudad. La agenda completa de propuestas:

Ubicación: San Martín esq. Sarmiento.

En primer lugar, este espacio destaca por su propuesta visual de larga duración:

Ubicación: Lamadrid esq. Güemes.

Por otro lado, este museo ofrece un cruce entre la historia y los oficios manuales:

Ubicación: Alvear 534.

Asimismo, el CAJA presenta la agenda más nutrida en cuanto a talleres de formación:

Ubicación: Canónigo Gorriti 295.

Finalmente, el mes de febrero inicia con una importante renovación de salas:

Para inscripciones o consultas sobre aranceles, puedes comunicarte directamente con cada institución:

Culturarte

388-4310157

[email protected]

Casa Graz

[email protected]

C.A.J.A.

388-4249304

[email protected]

Casa Silvetti

0388-422132