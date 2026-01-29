Prácticas organizadas. Se realizará un ejercicio de evacuación parcial en el hospital Carlos Snopek

El operativo de simulacro se llevará a cabo este viernes a partir de las 9 horas, a cargo de organismos provinciales de emergencias en conjunto con Higiene y Seguridad del hospital.

En el Hospital Carlos Snopek, ubicado en el barrio de Alto Comedero, se desarrollará un ejercicio de evacuación parcial en el sector de Archivo, donde cuatro personas, con previa capacitación, estarán involucradas como protagonistas en la jornada de simulacro.

El principal objetivo del ejercicio de evacuación es evaluar la efectividad de los planes de emergencia, reducir el pánico y mejorar los tiempos de respuesta.

Para desarrollar la actividad de forma eficiente y evitar inconvenientes, se informa a la comunidad sobre la realización del ejercicio y se recomienda a la población respetar los espacios delineados con el objetivo de que el plan se desarrolle con normalidad.

Las instituciones que trabajarán en el simulacro son: el área de Higiene y Seguridad del hospital Snopek, la Dirección General de Emergencias, Defensa Civil, Seguridad Vial, SAME 107, Bomberos de la Policía de la Provincia y Bomberos Voluntarios.

Cabe mencionar que principales recomendaciones en caso de situación de emergencia son:

° Seguir las instrucciones de los organismos de emergencias

° Evacuar cuando suene la alarma

° Conservar la calma en todo momento