Se reprograma la primera fecha de los Corsos Capitalinos por pronóstico de lluvias

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó la reprogramación de las fechas de los Corsos Capitalinos previstas originalmente para el 31 de enero y 1 de febrero, debido a la alta probabilidad de lluvias pronosticadas para ese fin de semana.

Al respecto, el director de Cultura del municipio, Joaquín López explicó que la decisión se tomó tras analizar informes de distintos servicios meteorológicos y en diálogo con las comparsas y referentes que forman parte de la organización del evento. “Sabemos que en esta época de verano las lluvias son inevitables y es uno de los grandes temas que tenemos en cuenta a la hora de programar los Corsos. Dada la envergadura de los Corsos capitalinos, hemos decidido posponerlos”, señaló.

De esta manera, los corsos previstos para el 31 de enero y 1 de febrero se realizarán finalmente los días 21 y 22 de febrero, sobre Avenida Savio, completando así la segunda parte de los Corsos Capitalinos. En tanto, las fechas del 7 y 8 de febrero se mantienen sin modificaciones y se desarrollarán como estaba previsto en Avenida Forestal, en el barrio Alto Comedero, correspondientes al primer fin de semana de los corsos.

Desde la organización se recordó que el inicio del desfile está previsto para las 18 horas, siempre sujeto a las condiciones climáticas. “Dependemos de que no llueva, así que crucemos los dedos para que tengamos fines de semana despejados y podamos disfrutar”, agregó el funcionario.

Finalmente, el director de Cultura destacó y agradeció el trabajo de todas las personas involucradas en la realización del evento. “No solo los artistas, sino también quienes trabajan tras bambalinas, que realizan un esfuerzo descomunal. Estas situaciones son inevitables, pero seguimos trabajando para que los Corsos se desarrollen de la mejor manera posible”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/FcKojiMW8co