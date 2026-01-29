Turismo. Gira promocional de Jujuy en Córdoba para fortalecer la temporada de verano y el Carnaval 2026

Jujuy reafirma su compromiso de seguir rompiendo la estacionalidad y posicionar su marca en los mercados emisores más importantes.

Del 29 de enero al 3 de febrero, el equipo de promoción del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Jujuy llevará adelante una intensa agenda en la provincia de Córdoba, con el objetivo de dar a conocer las principales actividades y atractivos de la temporada 2026.

Esta acción busca potenciar el flujo de visitantes en un trabajo colaborativo entre dos de los destinos con mayor demanda turística del país.

La gira recorrerá puntos estratégicos y de gran afluencia masiva, participando activamente en Jesús María, Mina Clavero y Villa Carlos Paz, donde se llevará a cabo la tradicional “Noche de Jujuy”. La propuesta de este año incluye actividades interactivas y la distribución de material informativo que destaca la riqueza de las cuatro regiones de la provincia, invitando a los turistas a descubrir una convergencia única de cultura y naturaleza.

Al respecto, el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, destacó la relevancia de esta gira en el corazón del país señalando que el objetivo es captar al turista que ya se encuentra movilizándose durante el verano. El funcionario hizo hincapié en que la presencia de Jujuy en estos eventos permite mostrar que la provincia no es solo un destino contemplativo, sino un escenario de experiencias vivas que se renuevan constantemente.

En esta edición, la promoción hace especial foco en las nuevas propuestas turísticas de la provincia a través de experiencias sensoriales que invitan a vivir la esencia jujeña. Entre los productos destacados para este 2026 se encuentran la consolidada ruta del vino de altura, el Tren Solar de la Quebrada como ícono de vanguardia y sustentabilidad, y el posicionamiento de Jujuy como un destino de bodas inigualable por sus paisajes.

Asimismo, la delegación jujeña aprovechará estos encuentros para invitar formalmente a la comunidad cordobesa y a los jujeños residentes en dicha provincia a participar del próximo Carnaval. Esta festividad, que viste de fiesta a las cuatro regiones, representa el pico máximo de afluencia turística y es el eje central de la promoción para el mes de febrero, consolidando a Jujuy como un destino clave para vivir experiencias inolvidables llenas de tradición y aventura.

Con esta estrategia de promoción directa, Jujuy reafirma su compromiso de seguir rompiendo la estacionalidad y posicionar su marca en los mercados emisores más importantes, garantizando que la «magia pura» de sus paisajes y su gente llegue a cada rincón del país.