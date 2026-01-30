Casa de Jujuy en Córdoba. El espíritu del carnaval jujeño tiñó de color y tradición las calles de Cosquín

La Casa de Jujuy en Córdoba lideró un pasacalle que trasladó el corazón de la cultura local a las calles coscoínas.

En el marco de la 66.ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, la cultura de Jujuy desembarcó con fuerza en la ciudad cordobesa. A través de un despliegue de música, danza y mística, la Casa de Jujuy en Córdoba lideró un pasacalle que trasladó el corazón de la Puna y la Quebrada a las calles coscoínas.

El pasacalle no fue solo un recorrido, sino una auténtica invitación a vivir el carnaval. Acompañados por los acordes del grupo Coroico, Wara Calpanchay y Takiris, el desfile se destacó por el sonido ancestral de las anatas y las cajas.

Los icónicos diablos de carnaval fueron los grandes protagonistas, interactuando con turistas y locales, mientras los bailarines desplegaban coreografías tradicionales que resaltaron la identidad jujeña. La jornada vespertina culminó con una celebración extendida en la emblemática Peña Salamanca, donde el baile y la alegría fueron el denominador común.

La energía del norte no se limitó a las calles. Durante la sexta luna coscoína, el escenario mayor Atahualpa Yupanqui vibró con una fuerte impronta jujeña. Las actuaciones de Bruno Arias, Los Tekis y Wara Calpanchay consolidaron el protagonismo de la provincia en esta edición, llevando el arte y el mensaje de unión que caracteriza a su fiesta máxima.

«El carnaval jujeño es encuentro, baile, alegría e identidad. Jujuy se hizo presente para contagiar su energía y abrir los brazos a todos los que quieran vivir esta fiesta única», señalaron desde la organización de la Casa de Jujuy.

Con esta intervención, Jujuy reafirma su posición como uno de los polos culturales más potentes del país, logrando que Cosquín tenga, más que nunca, tonada jujeña.