Diversión y pura energía en el cierre de las colonias de vacaciones para adultos mayores

Más de 350 adultos mayores del distrito centro, de Alto Comedero y de Villa Jardín de Reyes participaron del cierre de la cuarta edición de las Colonias de Vacaciones para adultos mayores organizadas por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y que se desarrollaron durante el mes de enero brindando propuestas recreativas, deportivas y sociales pensadas para promover el bienestar y el encuentro de los vecinos.

El cierre de las colonias, organizadas por la Dirección de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano, se cumplió en la Delegación de Villa Jardín de Reyes donde adultos mayores de los principales distritos de la capital disfrutaron de una jornada llena de recreación, bailes y alegría. La propuesta, que al paso de los años congrega a un número mayor de adultos mayores, refleja la política de descentralización impulsada por el ejecutivo municipal, presidido por el intendente Raúl “Chuli” Jorge.

Durante el encuentro el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, mencionó que las mencionadas colonias surgieron a partir de la “inquietud de los funcionarios del área, de los de los empleados, de los equipos, y tienen que ver con aprovechar la pileta, un lugar techado y también con esta experiencia rural que tiene este lugar turístico y tan lindo que tenemos en Reyes”. Con acuerdo a esto último destacó la apertura de los espacios municipales para que, “los vecinos puedan congregarse junto a los servicios que podemos brindarle”.

De igual modo puso de relieve la política de descentralización impulsado por el municipio en favor de todos los sectores de la población. “Siempre se trata de llegar a los vecinos, que los vecinos conozcan los espacios municipales, que son nuestros como vecinos, y siempre generar esto, comunidad, compromiso, porque la ciudad la hacemos entre todos”, expresó.

Al brindar un balance de lo acontecido durante la cuarta edición de las colonias, la directora de Adultos Mayores, Mirta Humacata, celebró la convocatoria lograda en el año en curso que, según dijo, inició con “muchas expectativas de continuar y de ser cada vez más grande”. Remarcó además que, durante el cierre de las colonias, participaron unos 350 adultos mayores de Alto Comedero, del distrito centro, y de la delegación de Reyes quienes disfrutaron de una jornada con bailes, actividades recreativas, de la pileta, e incluso de actividades de integración junto a niños de las demás colonias. A partir de ello, destacó la colaboración de los equipos y responsables de las diferentes áreas de la Secretaría de Desarrollo Humano que, una vez más, dieron muestra de su predisposición para trabajar en conjunto.

Por su parte, el subdirector de Adultos Mayores, Mario Lamas, quien acompañó a los asistentes de Alto Comedero, valoró el apoyo brindado, tanto por el intendente “Chuli” Jorge, como por el secretario Altea, quienes, según afirmó, “vienen apostando siempre a la contención a través de la recreación, a través del uso de los espacios que están creados para llevar a cabo actividades, tanto para los niños, jóvenes, personas con discapacidad, amas de casa, adultos y, por supuesto, el adulto mayor”. “Estoy muy contento; la verdad, muy feliz de sentir que el adulto mayor se encuentra contenido a través de los juegos recreativos, a través de todos los profesores que tienen una gran empatía para poder trabajar junto a ellos”, manifestó.

A su turno, el coordinador del Departamento de Adultos, Sergio Armata, celebró el encuentro de los adultos mayores que durante enero participaron de las tres colonias dispuestas para ese sector de la población, y que funcionaron de manera simultánea. Reconoció que desde el área deportes, “estamos más que contento por la gran convocatoria y, sobre todo, porque el adulto mayor encontró un espacio de contención”. Igual importancia le atribuyó al hecho de que dichos espacios facilitan el desarrollo de actividades físicas que, “les va permitir tener una mejor calidad de vida”.

