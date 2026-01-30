Epidemiología. Jujuy permanece libre de rabia humana desde 2008

Múltiples acciones interinstitucionales y el compromiso de la comunidad con la tenencia responsable de mascotas sostienen este resultado en toda la provincia.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad que la rabia solo puede controlarse con la vacunación anual de perros y gatos y que, de no realizarse esta acción preventiva, la enfermedad es mortal en la totalidad de los casos mientras, si se transmite a la persona por mordedura, la infección no tiene tratamiento específico y no existe inmunización que contrarreste sus efectos mortales.

Por ello, mientras la provincia permanece libre de casos de rabia humana desde 2008 y de rabia canina desde 2015 reforzando de manera permanente las campañas de vacunación y para evitar la reemergencia de la enfermedad, la cartera sanitaria solicita a los vecinos que cumplan con una tenencia responsable de las mascotas y con la vacunación antirrábica de perros y gatos desde los 3 meses y una vez por año todos los años, la que se facilita de manera gratuita a través de los diferentes municipios, profesionales veterinarios y entidades de la sociedad civil.

Ante casos de mordedura de perros, gatos o animales silvestres es imprescindible lavar la herida con agua y jabón y acudir a la brevedad al puesto de salud u hospital más cercano al domicilio además de realizar la correspondiente denuncia policial.

En el caso de animales callejeros, de ser posible, la autoridad policial debe localizarlos para seguimiento veterinario por 10 días mientras que, de encontrar, por ejemplo, un animal silvestre muerto en la vía pública o en el desarrollo de tareas rurales y/o recreativas, siempre debe evitarse el contacto y/o manipulación previendo dar aviso a las autoridades municipales para el correspondiente análisis.

Es fundamental que perros y gatos permanezcan adentro del hogar a fin de evitar mordeduras a terceros. Si sale a la calle debe hacerlo con correa y siempre en presencia del dueño.

La única manera de minimizar la posibilidad de contagio a través de la mordida de perros y gatos es la vacunación y el control adecuado de las mascotas que implica la tenencia responsable junto a la educación para la prevención y el acceso asegurado a la atención médica inmediata para las personas frente a una mordedura.

Los síntomas para la sospecha de diagnóstico de rabia en las personas son:

• Fiebre

• Inquietud

• Dificultad para tragar

• Dolor de cabeza

• Sensación de hormigueo en el sitio de mordedura o lamedura, días después de haber sido agredido por un animal

En perros y gatos los síntomas incluyen cambios de comportamiento, agresividad, salivación excesiva, imposibilidad de tragar o de beber, pupilas dilatadas, convulsiones, parálisis y muerte.

La rabia en humanos ocasiona cada año la muerte de alrededor de 60.000 personas en todo el mundo, es decir, una cada nueve minutos. La fuente mundial más importante de la rabia en los seres humanos es la rabia no controlada en animales, siendo niñas y niños el grupo de mayor exposición al riesgo.

En nuestro país los perros y los gatos son los principales transmisores de rabia, pero también pueden serlo algunos animales silvestres como los murciélagos.