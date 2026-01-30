Es normal la entrega de chequeras a los afiliados del ISJ

La obra social provincial puso en valor la disposición al diálogo evidenciada por los nucleamientos profesionales, privilegiando la salud y el bienestar de los afiliados.

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), tras fructíferos encuentros con colegios y asociaciones profesionales, ratificó la normal emisión y entrega de chequeras a los afiliados, garantizando de esta manera el acceso a servicios y prestaciones.

En este contexto, la obra social procedió a notificar la referida situación a los prestadores, en un escenario de diálogo, comprensión, entendimiento y unificación de criterios que se traduce en mejores servicios.

Por otra parte, el ISJ puso en valor la disposición al diálogo puesta en evidencia una vez más por los nucleamientos profesionales, privilegiando la salud y el bienestar de los afiliados.