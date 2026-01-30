Finalizó el ciclo de capacitaciones “Aprender, Jugar y Crear” para personal municipal

La Dirección de Salud Integral y Género, de la Secretaría de Desarrollo Humano, llevó adelante el Cuarto Encuentro de la Capacitación “Aprender, Jugar y Crear”, marcando el cierre de una enriquecedora experiencia impulsada por El Escuchadero.

La jornada final se desarrolló como un espacio de reflexión y puesta en común, donde las y los participantes pudieron compartir vivencias, intercambiar miradas y repasar las distintas técnicas incorporadas a lo largo de todo el proceso formativo. El encuentro permitió reconocer los aprendizajes adquiridos, valorar el recorrido compartido y fortalecer los vínculos construidos durante la capacitación.

En este marco, se generó un ambiente de intercambio que invitó a celebrar el camino transitado y a despedirse con la convicción de que jugar, crear y escuchar son herramientas transformadoras, capaces de generar cambios positivos tanto a nivel personal como comunitario.

Cabe destacar que esta propuesta contó también con el acompañamiento de la Coordinación de la Secretaría de Desarrollo Humano y de Zona Gamer, quienes formaron parte activa de este proceso, aportando al desarrollo integral de la capacitación y al fortalecimiento de espacios innovadores de aprendizaje y participación.