Lucha contra el narcomenudeo en Jujuy: allanamientos, detenidos y secuestro de sustancias

Los operativos donde se desbarataron puntos de venta de estupefacientes tuvieron lugar en Perico, El Carmen y Alto Comedero.

Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad a cargo Juan Manuel Pulleiro, en la continua lucha contra el tráfico de drogas, la Policía de la Provincia de Jujuy, bajo el mando de Milton Sánchez y a través de sus Brigadas de Narcotráfico y cuerpos especiales como el CEOP, desbarató múltiples puntos de venta de sustancias ilícitas.

Los operativos, ordenados por la Justicia en el marco de la Ley 23.737, incluyeron allanamientos simultáneos y detenciones en la vía pública, logrando sacar de circulación una importante cantidad de estupefacientes y dinero en efectivo.

En un despliegue sin precedentes en los barrios La Esperanza y San Expedito, los efectivos irrumpieron en cuatro domicilios. El resultado fue contundente.

Detuvieron a dos mujeres y dos hombres que quedaron a disposición de la Justicia tras comprobarse la comercialización de sustancias en las viviendas intervenidas. Además, se secuestró pasta base, marihuana (incluyendo plantas), más de $270.000 en efectivo, teléfonos celulares y motocicletas.

La Brigada de Alto Comedero, junto al CEOP, allanó una vivienda en la 3ra Etapa del sector Tupac Amaru, donde se detuvo a una mujer de 46 años.

Se incautó pasta base, una balanza de precisión, recortes de polietileno para el fraccionamiento, 9 teléfonos celulares y la suma de más de $300.000 en efectivo.

En un operativo de control preventivo, el Grupo Dinámico y el GOM interceptaron a dos sujetos de 21 y 27 años que comercializaban sustancias en la vía pública. Al realizar la requisa, se encontraron numerosos envoltorios de pasta base listos para la venta. Uno de los demorados tenía un pedido de paradero vigente.

Todos los elementos secuestrados y las personas detenidas fueron puestos a disposición de las Fiscalías Especializadas en Narcomenudeo. Estos operativos representan un fuerte avance en la recuperación de los barrios y la seguridad de los vecinos jujeños.