Trabajo en territorio. «Jujuy te escucha»: prevención de la violencia de género en el Paseo de los Artesanos

Con un stand informativo, en la actividad se difundieron los recursos disponibles para abordar la problemática de la violencia de género.

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades estuvo presente en el Paseo de los Artesanos con un stand informativo e interactivo en el marco del programa “Jujuy te escucha” difundiendo los servicios disponibles ante situaciones de violencia de género.

El objetivo principal de la iniciativa fue fortalecer las acciones de prevención, orientación y acompañamiento a mujeres y personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad, promoviendo el acceso a derechos y visibilizando las herramientas con las que cuenta el Gobierno de Jujuy para la atención en casos de violencia.

En la oportunidad se difundieron los distintos dispositivos de atención. En Jujuy son 19 los Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, con equipos interdisciplinarios compuestos por profesionales del trabajo social, la abogacía y la psicología quienes al analizar cada caso de vulnerabilidad llevan adelante el proceso con la contención, el tratamiento y el asesoramiento necesario.

La actividad y presencia en espacios públicos de gran concurrencia resulta fundamental para las acciones de prevención ya que permite llegar a un público amplio y diverso, como así también generar instancias de diálogo, derribar mitos y brindar información clara y accesible despejando toda duda en referencia a la violencia de género, tipos y modalidades.

Estos encuentros favorecen la escucha activa, el intercambio con la comunidad y la construcción de entornos más seguros donde la violencia de género puede ser reconocida, denunciada y abordada de manera temprana.

En este sentido también se promocionó la línea provincial gratuita y confidencial “Podemos hablar Jujuy te Escucha” 0 800 888 4363, que funciona las 24 horas todos los días del año para urgencias o consultas de situaciones de violencia por motivos de género.

Estuvo presente en la jornada Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad del Consejo Provincial de Mujeres.