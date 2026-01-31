Carnaval sin Violencias. Taller de prevención de la violencia de género a comparsas de Humahuaca

En Humahuaca se realizó un taller destinado a comparsas de prevención de la violencia de género brindando información sobre los servicios disponibles

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades desarrolló un taller destinado a integrantes de comparsas de la ciudad histórica de Humahuaca en el marco de las próximas actividades carnestolendas, promoviendo la prevención de la violencia de género.

Durante el encuentro, profesionales del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia brindaron información sobre los servicios provinciales disponibles para la atención, orientación y acompañamiento a mujeres o personas de la diversidad en situación de violencia.

Es importante recordar que la Provincia cuenta con 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, integrados por profesionales del trabajo social, la abogacía y la psicología quienes analizan cada caso y llevan adelante el proceso recuperación.

En la ciudad de Humahuaca el dispositivo se encuentra ubicado en calle Entre Ríos esquina Buenos Aires.

La iniciativa permitió generar un espacio de diálogo e intercambio con referentes de comparsas teniendo en cuenta el rol fundamental que cumplen en contextos festivos y de gran convocatoria popular, como lo es el carnaval en Jujuy.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se destacó la articulación y el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Humahuaca, cuyo trabajo conjunto hizo posible la realización de este taller reafirmando la importancia del abordaje integral y comunitario para prevenir la violencia por motivos de género.