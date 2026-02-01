Alto Comedero cerró las Colonias de Vacaciones 2026 con actividades recreativas y deportivas

Con una importante convocatoria y actividades simultáneas en distintos puntos del sector, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó a cabo el cierre por zonas de las Colonias de Vacaciones 2026 en Alto Comedero, una propuesta recreativa y deportiva que permitió a más de mil niños y niñas disfrutar de juegos, paseos y actividades durante el verano, gracias al trabajo articulado de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección General de Deportes.

Al respecto, el director de Deportes del distrito Alto Comedero, Benicio Ruíz, expresó, “si bien ayer tuvimos el cierre en el Parque San Martín con los distritos Centro y Alto Comedero, hoy, con la colonia propia de Alto Comedero, estamos realizando el cierre por sectores. El de aquí en el multiespacio, corresponde a la Zona Norte y, al mismo tiempo, se está llevando a cabo el cierre de la Zona Centro en el Parque Belgrano y el de la Zona Sur en el NIDO ‘Ara San Juan’”.

Asimismo, destacó el trabajo articulado entre las áreas municipales, “fue un gran trabajo desde la Secretaría de Desarrollo Humano a través del equipo de profesores de la Dirección General de Deportes, para que los chicos puedan llevarse no solo este momento, sino también un buen recuerdo de esta Colonia de Vacaciones 2026 que organizó el municipio, donde hubo paseos, piletas, cine y juegos recreativos, deportivos y lúdicos. Esta actividad colmó ampliamente nuestras expectativas y queremos agradecer a los padres por confiar en nuestros profesores y en la Municipalidad para que todo salga de la mejor manera”.

En la misma línea, Ruíz agregó, “un agradecimiento especial al intendente Raúl Jorge por su apoyo, así como al secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, por acompañar estos eventos que llenan de alegría, diversión y recreación a los chicos”.

Por su parte, el profesor Jorge Zapana explicó, “en este momento estamos coordinando las tareas de los profesores y realizando este cierre a pedido de la colonia. Ayer fue el cierre general en el Parque San Martín, que tuvo una gran convocatoria de niños, y los chicos de acá querían tener su propio cierre, por lo que decidimos congregarnos hoy en este multiespacio tan moderno”.

Además, detalló la procedencia de los participantes, “tenemos chicos de El Balcón, barrio El Milagro, del sector B3, República Francesa, B6, y también de 30 de Marzo. Todos los niños se han congregado en esta actividad y, además, hay alrededor de 16 colonias distribuidas en todo Alto Comedero”.

Finalmente, Zapana remarcó la magnitud de la propuesta, “estamos estimando una concurrencia real de más de mil niños en total en todas las colonias. Hubo un esquema organizado por los profesores y diagramado desde la Dirección, donde se cumplieron distintas pautas como cine y pileta, y luego cada colonia desarrolló sus propias actividades. El objetivo se logró de manera satisfactoria y eso se refleja en los niños, que se van felices”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/8FfiavINodc?si=Qs4saPBt4SMnJvJ0