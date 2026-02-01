Avanza el cronograma semanal de vacunación y quirófano móvil en la ciudad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, dio a conocer el cronograma de actividades previsto para la próxima semana, que incluye operativos de vacunación, registro de mascotas y la atención del quirófano móvil en diferentes sectores de la ciudad.

Estas acciones forman parte de las políticas públicas que impulsa el municipio para promover la tenencia responsable de animales, prevenir enfermedades zoonóticas y garantizar el cuidado integral de las mascotas.

El detalle de las actividades es el siguiente:

Lunes 02 : Vacunación y registro en Santibañez 2079 (costado de la vía), en el horario de 15 a 18 horas.

: Vacunación y registro en Santibañez 2079 (costado de la vía), en el horario de 15 a 18 horas. Martes 03 : Vacunación y registro en la intersección de Arismendi y Alberro, barrio Alberdi, de 9 a 12 horas.

: Vacunación y registro en la intersección de Arismendi y Alberro, barrio Alberdi, de 9 a 12 horas. Miércoles 04 : Vacunación y registro en calle 519 Nº 1337, sector 192 Viviendas – 30 Hectáreas, de 15 a 18 horas.

: Vacunación y registro en calle 519 Nº 1337, sector 192 Viviendas – 30 Hectáreas, de 15 a 18 horas. Jueves 05 : Atención del quirófano móvil a partir de las 14 horas en el CPV Combate, manzana AP2, lote 43, barrio 47 Hectáreas, Alto Comedero.

: Atención del quirófano móvil a partir de las 14 horas en el CPV Combate, manzana AP2, lote 43, barrio 47 Hectáreas, Alto Comedero. Viernes 06: Atención del quirófano móvil desde las 14 horas en Horacio Guzmán y 24 de Septiembre, barrio Mariano Moreno.

Desde el área municipal se recuerda a los vecinos la importancia de acercarse con sus mascotas para acceder a estos servicios , que contribuyen a la salud pública y al bienestar animal en toda la ciudad.