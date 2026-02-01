Cultura. San Pedro de Jujuy lanza oficialmente sus emblemáticos Corsos 2026

Comenzarán el 7 de febrero, con la participación de unas 50 agrupaciones. Serán 12 noches de fiesta y color.

En conferencia de prensa, autoridades provinciales y municipales presentaron la nueva edición de los Corsos Sampedreños que comenzarán el 7 de febrero.

El evento más relevante de la región de las Yungas tiene un cronograma de 12 noches de brillo y color. Se confirmó que el espectáculo mantendrá su esencia de entrada libre y gratuita, consolidándose como un motor turístico y cultural para toda la provincia.

Un evento que trasciende fronteras

Durante la presentación, se destacó el crecimiento exponencial que han tenido estos carnavales en la última década, posicionándose como una de las plazas más fuertes de Jujuy. La gestión del Intendente Julio Bravo fue señalada como la pieza clave para que, a través de políticas públicas constantes, San Pedro reciba cada año a una mayor cantidad de visitantes.

El respaldo provincial y la organización local

Gisela Arias, en representación del apoyo provincial a la movida cultural, subrayó la relevancia del evento en la agenda de Jujuy: «Apoyamos firmemente los corsos sampedreños, uno de los más importantes de nuestra provincia que no ha parado de crecer en estos últimos 10 años. Es fundamental destacar la gestión del intendente Julio Bravo, quien ha generado políticas públicas para que cada año más visitantes lleguen a San Pedro con una organización impecable junto a la COMECOR y el área de turismo municipal.»

«A pesar de los desafíos actuales, el trabajo conjunto permite que todas las comparsas reciban un subsidio y acompañamiento. Nuestro compromiso es poner a San Pedro en la agenda nacional, representando con orgullo a la región de las Yungas. Estaremos acompañándolos durante todo el mes.»

Por su parte, Ariel Bravo brindó detalles técnicos sobre lo que será la puesta en escena de este año:

«Estamos a pocos días de comenzar. Gracias a la difusión y a la participación de la comunidad, estos corsos crecen año tras año. Para esta edición, tenemos alrededor de 50 comparsas, incluyendo invitados especiales de los Valles y el Norte jujeño. Serán un total de 12 noches de pura fiesta, con premios y reconocimientos para los artistas. Lo más importante es que el corso sigue siendo gratuito y libre para que todos puedan disfrutarlo.»