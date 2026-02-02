Bernis participó de las honras en honor a la Virgen de la Candelaria en Tumbaya

El vicegobernador de la Provincia y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, participó de las honras en honor a la Virgen de la Candelaria, patrona del pueblo de Tumbaya, acompañando a la comunidad en una de sus celebraciones más sentidas.

A la Virgen de la Candelaria le pedimos fuerzas para seguir trabajando por el bienestar y el progreso de los jujeños, expresó Bernis, al tiempo que destacó el valor de estos encuentros que fortalecen la fe, la esperanza y el compromiso colectivo. Vivimos un momento muy lindo y emocionante, que permite renovar fuerzas; siempre es un gusto compartir la fe con los vecinos de Tumbaya, afirmó.

Durante la jornada, el vicegobernador estuvo acompañado por el intendente anfitrión, Javier Medina, y las diputadas provinciales Gisel Bravo, Patricia Ríos , María Teresa Agostini y Adelma Torres, quienes junto a autoridades locales y fieles participaron de las actividades religiosas en honor a la Virgen.

La presencia institucional reafirmó el acompañamiento del Gobierno y la Legislatura al pueblo de Tumbaya, honrando sus tradiciones, su identidad y la profunda devoción que une a la comunidad en torno a su patrona.