Noticias de Jujuy

Bernis participó de las honras en honor a la Virgen de la Candelaria en Tumbaya

Jujuy

El vicegobernador de la Provincia y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, participó de las honras en honor a la Virgen de la Candelaria, patrona del pueblo de Tumbaya, acompañando a la comunidad en una de sus celebraciones más sentidas.

A la Virgen de la Candelaria le pedimos fuerzas para seguir trabajando por el bienestar y el progreso de los jujeños, expresó Bernis, al tiempo que destacó el valor de estos encuentros que fortalecen la fe, la esperanza y el compromiso colectivo. Vivimos un momento muy lindo y emocionante, que permite renovar fuerzas; siempre es un gusto compartir la fe con los vecinos de Tumbaya, afirmó.

Durante la jornada, el vicegobernador estuvo acompañado por el intendente anfitrión, Javier Medina, y las diputadas provinciales Gisel Bravo, Patricia Ríos , María Teresa Agostini y Adelma Torres, quienes junto a autoridades locales y fieles participaron de las actividades religiosas en honor a la Virgen.

La presencia institucional reafirmó el acompañamiento del Gobierno y la Legislatura al pueblo de Tumbaya, honrando sus tradiciones, su identidad y la profunda devoción que une a la comunidad en torno a su patrona.

También podría interesarte
Jujuy

Apertura de sobres de la Licitación Pública Nacional del transporte urbano de…

Jujuy

Consejo de la Mujer. Prevención de la violencia de género en la segunda edición de…

Jujuy

Vivienda. El Ivuj y la Asociación de Personal Legislativo rubricaron un convenio para…

Jujuy

Gestión. Seguridad: nuevos oficiales accedieron a su primer sueldo

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.