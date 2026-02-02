Consejo de la Mujer. Prevención de la violencia de género en la segunda edición de Estación Carnaval en Volcán

Volcán fue sede de la segunda edición de Estación Carnaval donde en el marco del programa «Carnaval sin Violencias» se brindó información de prevención

En la localidad de Volcán se llevó a cabo la segunda edición de “Estación Carnaval” y desde el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades se acompañó esta actividad en el marco del programa “Carnaval sin Violencias”

Esta iniciativa tiene como objetivo la promoción de espacios festivos seguros, inclusivos y libres de violencia por motivos de género. Por tal motivo se brindó a la comunidad información sobre los servicios provinciales disponibles de atención, orientación y acompañamiento ante situaciones de violencia de género.

Es importante reconocer los tipos y modalidades que existen de violencia para poder pedir ayuda inmediata en los lugares correspondientes. En Jujuy hay 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia distribuidos en toda la provincia, con equipos interdisciplinarios que asisten y asesoran a mujeres y personas de la diversidad sexual que lo requieran.

A través de instancias informativas y de sensibilización se busca fortalecer el rol de la comunidad en la construcción de vínculos basados en el respeto, el cuidado y la igualdad.

El carnaval constituye un espacio de encuentro, celebración y expresión cultural de alta concurrencia lo que resulta fundamental incorporar la perspectiva de género con el fin de prevenir situaciones de riesgo, promover el ejercicio de derechos y garantizar que todas las personas puedan disfrutar de esta fiesta de manera segura.

Estuvieron presentes el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado y la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se continúa recorriendo diferentes localidades reafirmando el compromiso de promover un carnaval más seguro, inclusivo, libre de violencia y discriminación.