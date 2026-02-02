Continúan las propuestas deportivas en febrero con nuevos Campus Municipales

Luego del cierre de las Colonias de Vacaciones, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy sostiene su política de promoción del deporte y la vida saludable con una nueva iniciativa destinada a niños y niñas de 6 a 13 años. Durante el mes de febrero se desarrollarán Campus Deportivos en el Centro Deportivo Municipal N°1 “Hugo Cid Conde”, con actividades recreativas y formativas.

La propuesta, impulsada por la Dirección de Deportes, busca ofrecer a los más chicos un espacio de aprendizaje, recreación y acompañamiento, favoreciendo la continuidad de la actividad física durante el receso de verano y promoviendo el contacto con distintas disciplinas deportivas.

El subdirector de Deportes, Gustavo Caliva, señaló que los Campus comenzarán el 2 de febrero en el Parque San Martín, desde las 9 horas, y permitirán que los participantes conozcan una amplia variedad de deportes que se dictan a lo largo del año en los distintos puntos de la ciudad. “La idea es que los chicos puedan experimentar cada disciplina y, al iniciar el ciclo lectivo en marzo, elijan cuál desean seguir practicando”, explicó.

Las actividades se llevarán a cabo en el extremo norte del Parque San Martín e incluirán propuestas como básquet, vóley, gimnasia, natación y vida en la naturaleza, brindando a los niños la posibilidad de mantenerse activos en un entorno seguro y organizado.

Para inscribirse, las familias deberán acercarse a las oficinas de la Dirección de Deportes, ubicadas en el Parque San Martín, a partir de las 8:30, presentando el DNI del menor y los datos del adulto responsable, requisito necesario para completar el registro y el seguimiento de los participantes.