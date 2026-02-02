FEBRERO . Tren Solar: continúa en febrero la promoción «Orgullo Jujeño» con 50% de descuento para residentes

Durante todo febrero, el Tren Solar de la Quebrada continua con su promo “Orgullo Jujeño”, un beneficio para jujeños que permite viajar con un 50% de descuento.

Febrero es el mes de los jujeños, y Tren Solar de la Quebrada pone en vigencia la promoción comercial “Orgullo Jujeño”, un beneficio exclusivo para residentes de la provincia que permite viajar con un 50% de descuento sobre la tarifa jujeña vigente.

Esta acción busca promover que más jujeños puedan recorrer la Quebrada de Humahuaca en el Tren Solar, fortaleciendo el vínculo entre el servicio y la comunidad local. Al mismo tiempo, la iniciativa se integra a la propuesta turística de la provincia, ampliando la invitación a visitantes de todo el país a descubrir Jujuy a través de un sistema de transporte innovador y sustentable.

La promoción Orgullo Jujeño será válida para compras realizadas únicamente a través de los canales oficiales de venta del Tren Solar de la Quebrada y para viajes efectuados dentro del mes de febrero, con excepción del fin de semana largo de Carnaval.

Para acceder al beneficio será obligatorio presentar DNI con domicilio en la provincia de Jujuy al momento del embarque. El descuento es personal e intransferible, no acumulable con otras promociones, descuentos ni tarifas especiales, y estará sujeto a cupos limitados por cada salida.