Gestión. Seguridad: nuevos oficiales accedieron a su primer sueldo

Se trata de 223 nuevos policías y penitenciarios que se incorporaron a ambas fuerzas a el 1 de enero. Lograron percibir sus haberes por gestiones realizadas conjuntamente entre Seguridad y Hacienda y Finanzas.

En otro hito histórico para las fuerzas de seguridad de Jujuy, oficiales de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario de Jujuy percibieron sus haberes en tiempo y forma.

Se trata de 223 nuevos policías y penitenciarios, de los cuadros de oficiales y suboficiales, que se incorporaron a ambas fuerzas a partir del 1 de enero del corriente año, que lograron percibir sus haberes, por gestiones realizadas conjuntamente entre los Ministerios de Seguridad y Hacienda y Finanzas.

Tal medida se concretó con éxito, tras seguir indicaciones del gobernador de la Provincia, y agilizar los trámites que antes implicaban meses en su tramitación.

De esta forma, el Gobierno de la Provincia continúa cumpliendo y garantizando derechos de quienes nos cuidan, recordando que del mismo modo se cumplió con los ascensos al grado inmediato superior a partir del 1 de enero, como la ley lo marca.