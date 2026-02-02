Noticias de Jujuy

Gestión. Seguridad: nuevos oficiales accedieron a su primer sueldo

Jujuy
Seguridad:  nuevos oficiales accedieron a su primer sueldo

Se trata de 223 nuevos policías y penitenciarios que se incorporaron a ambas fuerzas a el 1 de enero. Lograron percibir sus haberes por gestiones realizadas conjuntamente entre Seguridad y Hacienda y Finanzas.

En otro hito histórico para las fuerzas de seguridad de Jujuy, oficiales de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario de Jujuy percibieron sus haberes en tiempo y forma.

Se trata de 223 nuevos policías y penitenciarios, de los cuadros de oficiales y suboficiales, que se incorporaron a ambas fuerzas a partir del 1 de enero del corriente año, que lograron percibir sus haberes, por gestiones realizadas conjuntamente entre los Ministerios de Seguridad y Hacienda y Finanzas.

Tal medida se concretó con éxito, tras seguir indicaciones del gobernador de la Provincia, y agilizar los trámites que antes implicaban meses en su tramitación.

De esta forma, el Gobierno de la Provincia continúa cumpliendo y garantizando derechos de quienes nos cuidan, recordando que del mismo modo se cumplió con los ascensos al grado inmediato superior a partir del 1 de enero, como la ley lo marca.

También podría interesarte
Jujuy

Apertura de sobres de la Licitación Pública Nacional del transporte urbano de…

Jujuy

Consejo de la Mujer. Prevención de la violencia de género en la segunda edición de…

Jujuy

Vivienda. El Ivuj y la Asociación de Personal Legislativo rubricaron un convenio para…

Jujuy

Bernis participó de las honras en honor a la Virgen de la Candelaria en Tumbaya

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.