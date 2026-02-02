Solidaridad. Donar órganos es dar vida: Jujuy sigue sumando gestos solidarios que generan esperanza

En las últimas horas se concretaron dos nuevos operativos de donación de globos oculares en hospitales públicos de la provincia, fortaleciendo la red de donación y trasplante.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que en la madrugada del sábado se realizó un operativo de donación de globos oculares en el Hospital Pablo Soria, correspondiente al procedimiento número 11, mientras que el operativo número 10 se concretó en la madrugada del viernes en el Hospital San Roque.

Cada uno de estos procedimientos representa una oportunidad concreta para mejorar la calidad de vida de personas que esperan un trasplante. La donación de tejidos, como los globos oculares, permite devolver la visión y favorecer la autonomía de quienes los reciben, impactando de manera directa en su vida cotidiana.

El proceso de donación comienza con la detección de un potencial donante por parte de los equipos de salud y continúa con un acompañamiento integral y respetuoso a las familias. A partir de allí, se realizan evaluaciones médicas y estudios específicos que garantizan altos estándares de calidad, seguridad, viabilidad y transparencia en cada operativo.

Para más información sobre donación de órganos y tejidos, las personas interesadas pueden acercarse a la sede del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), ubicada en Güemes 1360, en San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, o comunicarse telefónicamente al 4221228.