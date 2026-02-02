Tren solar. Tren del Vino: una experiencia en el Tren Solar que une paisaje, cultura y vino de altura

Una propuesta que combina el paisaje de la Quebrada, el vino de altura jujeño y un recorrido guiado a bordo del Tren Solar

El Tren Solar de la Quebrada propone una forma distinta de experimentar la Ruta del Vino de Jujuy, un producto enoturístico consolidado que crece en la Quebrada de Humahuaca, integrando paisaje, cultura, gastronomía y producción vitivinícola de altura bajo un enfoque de turismo sostenible.

La vivencia propuesta por el Tren Solar comienza a bordo, con un guiado interpretativo que no solo transporta, sino que cuenta la historia del vino de altura jujeño y las particularidades del suelo y clima que posibilitan su singularidad. Luego de recorrer la Quebrada de Humahuaca —Territorio Patrimonio de la Humanidad— los pasajeros bajan en la estación Volcán y continúan en transporte privado hacia bodegas de referencia como Kindgard, Amanecer Andino y la bodega El Bayeh, donde se realiza un recorrido guiado por viñedos y la producción, seguido de una degustación de etiquetas seleccionadas.

Cada momento de la experiencia está diseñado para conectar el paisaje, los sabores y el saber productivo local, poniendo en valor a los productores jujeños que apuestan por la vitivinicultura de altura como motor de desarrollo territorial.

Al finalizar la jornada, los visitantes regresan en transporte privado a la estación Volcán, cerrando un viaje que combina movilidad sostenible, enoturismo, cultura local y producción regional. Esta propuesta potencia no solo la oferta turística existente en la Ruta del Vino de Jujuy, sino también el posicionamiento de Jujuy como un destino de turismo experiencial y enológico diferenciado dentro del mapa nacional.

La Ruta del Vino de Jujuy dejó de ser una proyección para convertirse en uno de los productos turísticos más singulares del norte argentino. Con más de 150 kilómetros de recorrido, el circuito conecta regiones de climas contrastantes, desde los valles templados hasta los viñedos de altura extrema en la Quebrada de Humahuaca, donde se producen vinos únicos que reflejan una identidad territorial profunda.