El Municipio puso a disposición las Guías actualizadas de Recursos Comunitarios para el abordaje y prevención de la violencia de género

El Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy pone a disposición de la comunidad la actualización de las Guías de Recursos Comunitarios para el abordaje y la prevención de la violencia de género. Estas guías reúnen información actualizada sobre los recursos institucionales existentes en la ciudad y tienen como objetivo facilitar el acceso de las mujeres y de la comunidad en general a los servicios de orientación, acompañamiento y atención ante situaciones de violencia.

La iniciativa busca fortalecer el trabajo territorial, promover la prevención y garantizar que la ciudadanía cuente con herramientas claras y accesibles para conocer a dónde acudir y cómo actuar frente a estas problemáticas. Actualmente se encuentran disponibles en la página oficial del Municipio, www.sansalvadordejujuy.gob.ar.

Con más detalles, Verónica Aramayo, jefa del Departamento de Promoción de Derechos, explicó “hemos actualizado las Guías de Recursos Comunitarios que reúnen los recursos institucionales existentes en la comunidad para el abordaje de situaciones de violencia de género; que tienen como objetivo acercar y facilitar el acceso de las mujeres y de la comunidad en general a los servicios que pueden intervenir de manera inicial ante estas situaciones”.

Sobre la temática, agregó “es de conocimiento que muchas mujeres que atraviesan situaciones de violencia enfrentan una realidad compleja: cuando deciden buscar ayuda, deben transitar lo que se conoce como la ruta crítica, un recorrido marcado por obstáculos que dificulta el acceso oportuno y efectivo a los recursos disponibles”.

En este sentido, – prosiguió Aramayo- “las guías buscan dar respuesta a esta problemática mediante la información y orientación tanto a la comunidad como a las mujeres, promoviendo servicios comunitarios accesibles y cercanos. Estos servicios suelen ser el primer punto de contacto para las mujeres y las familias que buscan ayuda, y permiten, a partir de ese primer abordaje, realizar las derivaciones correspondientes hacia los servicios especializados”.

Este trabajo, – especificó la funcionaria – fue establecido por Ordenanza Municipal N.° 71-20 y se implementa en los seis distritos de la ciudad capital a través de los responsables distritales. Durante todo el año 2025 se llevó adelante un proceso de actualización de las guías, las cuales actualmente se encuentran disponibles en la página oficial del Municipio, a disposición de toda la ciudadanía de San Salvador de Jujuy”.

Luego la licenciada María Lozano señaló “el trabajo se llevó adelante de manera articulada con la la Dirección de Comunicación Digital de de la Coordinación General de Comunicación, lo que permitió fortalecer el proceso de actualización, siguiendo los lineamientos de trabajo para la actualización”

Por su parte, Rocía Bernal explicó que “este proceso implicó que cada integrante del equipo del Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades realizara un trabajo territorial en los distintos distritos. Esta labor consistió en visitar cada institución para recopilar y actualizar la información sobre los servicios que brindan en relación con la atención de situaciones de violencia de género”.

Asimismo, el trabajo incluyó un recorrido por las instituciones, el diálogo con cada referente institucional y la coordinación de acciones de prevención de manera conjunta, remarcó Bernal. Es de recordar que la Dirección funciona en calle Hugo Wast, esquina Freire. Los horarios de atención son por la mañana de 8 a 13 horas y por la tarde de 14 a 19 horas.

Nota audiovisual: https://youtu.be/G8zRWzLLwY4