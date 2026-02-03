Palpalá. Agua Potable de Jujuy repara un acueducto en Río Blanco y asiste con camiones a los barrios afectados

Un operativo de emergencia con camiones cisterna abastecerá a las zonas afectadas de la ciudad siderúrgica.

Agua Potable de Jujuy informa a los vecinos de la ciudad de Palpalá que, debido a una rotura de gran magnitud detectada en el acueducto ubicado en la zona de Río Blanco, el suministro de agua en los Barrios Constitución, Belgrano, Raúl Galán, Florida, Forestal y Carahunco se encuentra momentáneamente afectado.

Ante esta contingencia, la empresa despliega un operativo de emergencia que incluye el acopio de materiales específicos y el traslado de cuadrillas especializadas para iniciar la reparación de inmediato.

Para mitigar el impacto, se brindará asistencia de agua potable a través de camiones cisterna que recorrerán el barrio afectado mientras duren las tareas técnicas.

Se solicita a la comunidad hacer un uso extremadamente responsable de sus reservas domiciliarias y se agradece la paciencia ante esta situación imprevista.