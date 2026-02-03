Sadir, presente en el cierre de las colonias de vacaciones en Alto Comedero

El gobernador de Jujuy agradeció el acompañamiento de las instituciones del Gobierno, las familias y los vecinos del barrio.

Con la presencia del gobernador Carlos Sadir, en el parque urbano y deportivo del barrio Tupac Amaru en Alto Comedero se realizó el cierre de las colonias de vacaciones donde participaron niños y jóvenes en las diferentes propuestas deportivas, culturales y recreativas.

En el evento, el gobernador destacó «la alegría de ver a los niños y niñas disfrutando de la colonia, en este lugar tan lindo que quedó para que todo el barrio lo disfrute, la familia de Alto Comedero». Asimismo, extendió un agradecimiento a las autoridades que hicieron posible las actividades y a «la Cooperativa de Trabajo, que es gente de la zona que cuida y embellece este parque todos los días».

En cuanto a las colonias de vacaciones, Sadir remarcó la importancia que representan para la niñez. «Espero que hayan disfrutado mucho y que se hayan divertido, ese es el objetivo: jugar, hacer amigos, aprender compañerismo y el valor de la actividad física», valoró.

«Agradecerles también sus mensajitos y sus dibujos que son hermosos. Me los llevo a todos, los tengo en mi oficina, así que los tengo como parte de ustedes conmigo en la Casa de Gobierno», expresó sobre los gestos que recibe por parte de los niños y niñas el gobernador de Jujuy.

«La idea es que el Gobierno esté presente en este tipo de actividades dedicadas a la niñez que son tan importantes», sostuvo y remarcó finalmente el agradecimiento «a los papás y a las mamás por confiar en el Gobierno de la provincia, en nuestras instituciones, porque trabajamos para cuidarlos».

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, también presente en el cierre de las colonias, expresó: «estamos muy felices desde el Ministerio ya que a través de la Secretaría de Deportes y Desarrollo Humano pudimos brindar un espacio de contención a través de juegos para las niñas y los niños del sector de Alto Comedero, para que puedan disfrutar parte de sus vacaciones».

«Más de cien chicos participaron durante todo un mes», precisó y añadió que «ya se están proyectando nuevas iniciativas para implementar una vez finalizado el período de vacaciones, porque estos espacios son muy importantes, podemos brindar distintas herramientas de contención y acompañamiento, permitiendo que desarrollen sus habilidades y capacidades».

Por su parte, el secretario de Deportes de Jujuy, Luis Calvetti, manifestó: «como siempre nos pide el gobernador, estamos acompañando a los vecinos de todos los barrios y en cada rincón de la provincia. Con el programa Verano ON, inauguramos esta colonia de vacaciones y visitamos a cada colonia de la provincia, en diferentes municipios, llevando capacitaciones, elementos deportivos y alternativas, diferentes disciplinas».

En el cierre de la actividad también estuvieron presentes referentes del Centro Vecinal de Guerrero; La Almona y de la Escuela Deportiva Extreme Force, entre otros. Acompañaron el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; el director de Deporte Infanto Juvenil, Leandro Calvetti; autoridades de la delegación de Alto Comedero y de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.