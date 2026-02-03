Sensibilización. Día Mundial del Cáncer: el diagnóstico temprano favorece la calidad de vida y la sobrevida

El chequeo periódico y la consulta permiten la detección temprana y las mayores posibilidades de tratamiento.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda que cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial de Sensibilización sobre el Cáncer con el propósito de concientización a la comunidad sobre la importancia de realizar chequeos periódicos que permitan el diagnóstico temprano y control de la enfermedad en sus diferentes tipos.

A través de la Dirección Provincial de Cáncer, el sistema público cuenta con cinco estrategias que permiten el abordaje integral de cáncer de cuello uterino, colorrectal, de mama y de próstata, así como el trabajo respecto a cuidados paliativos. “Nuestro objetivo es fortalecer las acciones de promoción, prevención y monitoreo de los estudios preventivos frente a cáncer, contando con médicos especialistas de gran experiencia, referentes que realizan también actividad asistencial”, explicó el titular del área, Carlos Zurueta.

Asimismo, resaltó que “Jujuy registra menor incidencia de cáncer y baja mortalidad, lo que responde entre otros factores a la vigencia de políticas públicas virtuosas”. En esa línea, explicó por ejemplo que el trabajo para la detección temprana de cáncer de cuello uterino con el test de VPH desde 2011 permite el tratamiento de lesiones mínimas, reduciendo la incidencia a nivel de la media nacional, pasando de una tasa de mortalidad de 14/100.000 habitantes en 2011 a 8/100.000 habitantes en la actualidad.

“Con las acciones integrales a través de nuestros programas, fortalecemos la participación comunitaria, individual y personal y junto a los equipos de salud y del Ministerio podemos lograr un camino que es encontrar la patología en su menor tiempo clínico. Esto implica no solo tratamientos menos invasivos, sino una perspectiva más favorable en calidad de vida y sobrevida”, agregó Zurueta y sostuvo que los cuatro tipos de cáncer más frecuentes en la provincia son de cuello uterino, de mama, colorrectal y de próstata.

Por último, reiteró que los equipos del sistema público permanecen a disposición para consultar, realizar los chequeos y “cuidar la salud como capital esencial en la vida”.

Para más información o consultas acercarse a la Dirección Provincial de Cáncer, ubicada en Güemes esq. Cnel. Puch (Casa de Piedra frente Hospital Pablo Soria) o llamar al teléfono 0388 4221256/57/58/59 interno 244.