Cultura. Cultura en 7 días: la agenda completa de actividades en Jujuy

Con el Carnaval como protagonista, la primera semana de febrero está repleta de cultura, música y color en toda la provincia.

El Ministerio de Turismo y Cultura anunció la agenda provincial semanal del 5 al 11 de febrero. El cronograma de actividades:

JUEVES 5: Tradición y Compadres

El calendario carnavalero se enciende con el tradicional Jueves de Compadres.

VIERNES 6: Festivales y Ablandes

SÁBADO 7: El Corazón del Carnaval

DOMINGO 8: Identidad y Rock de la Puna

LUNES 9 A MIÉRCOLES 11: Humahuaca y Susques

Nota importante: Todas las actividades al aire libre están sujetas a modificaciones climáticas. Se recomienda a los turistas consultar el estado de rutas antes de viajar hacia la zona de Puna y Alta Montaña.