Diputados distinguen a la delegación jujeña que participó del Festival de Jesús María

Diputados del bloque Jujuy Crece reconocieron el trabajo de la delegación jujeña que participó del 60 Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.

La entrega de plaquetas estuvo a cargo de los legisladores Adriano Morone, Ramón Neyra, Yael Navarro, Diego Rotela, María Teresa Agostini, Patricia Ríos y Mariela Ortiz.

Tras el acto, Morone destacó la realización del festival, considerando que «es el más importante de nuestro país» y ponderó la acción de «reconocer y difundir la participación de jujeños en las actividades culturales».

«Dialogamos con la delegación sobre la importancia de no perder el sentido de cultura y tradición con estos festivales», expresó y resaltó que «son fundamentales para fomentar la actividad».

A su turno, el presidente de la Federación Gaucha Jujeña, Marcelo Mendoza, puso en valor la actuación en el festival, ya que «Jujuy se aseguró un lugar para el año que viene».

Asimismo, agradeció al vicegobernador Alberto Bernis, al gobernador Carlos Sadir y a los diputados por el reconocimiento a los jinetes y su colaboración para mantener la cultura y costumbres de Jujuy.

Mendoza finalizó indicando que en los próximos meses «trabajaremos para la clasificación del Jesús María 2027».