El 9 de febrero iniciará el reempadronamiento de Pases Libres para el transporte urbano de pasajeros

La municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la secretaría de Hacienda, informa a los beneficiarios del Pase Libre para el uso del transporte público de pasajeros, encuadrados en la categoría de Veteranos de Guerra, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, que a partir del 9 de Febrero de 2026, se habilitará el periodo para realizar el trámite de re empadronamiento.

Desde la Dirección de Atributos Sociales se precisó que el trámite se realizará vía online, ingresando a la página web: http://sansalvadordejujuy.gob.ar/pases/. Así mismo, se aclara que dicha página se encontrará habilitada durante todo el año, para facilitar el acceso a este beneficio.

Desde la repartición municipal se detalla que una vez realizada la inscripción, el beneficio comenzará a aplicarse a partir del 16 de febrero del año en curso.

Para renovar el pase libre los beneficiarios deberán presentar:

– Pase Libre por Discapacidad:

Certificado Único de Discapacidad (CUD)

DNI (último ejemplar)

– Adultos Mayores:

Certificado de Negatividad (de ANSES)

DNI (último ejemplar)

Ser mayores de 70 años de edad.

– Veteranos de Guerra: DNI (último ejemplar)

Certificado vigente que acredite la condición de veterano, en caso de no figurar en el DNI.

Se aclara que todos los beneficiarios deberán poseer una tarjeta SUBE registrada para finalizar con el trámite y activar el beneficio en las diferentes Terminales Automáticas de Sube (TAS).

Por último, se recuerda a todos los beneficiarios del Pase Libre los lugares y horarios de atención SUBE: