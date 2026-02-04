El Municipio realizó una jornada de difusión para informar a comerciantes de la economía popular sobre atenciones gratuitas en salud

Equipos municipales de la Secretaría de Desarrollo Humano realizaron una jornada de difusión y promoción destinada a informar a los comerciantes de la economía popular del sector Vieja Terminal sobre las atenciones gratuitas en materia de salud que se llevarán a cabo este viernes en las oficinas de Desarrollo, ubicadas en Jorge Newbery 996.

La acción fue impulsada de manera articulada por las distintas direcciones dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano, con el objetivo de acercar información, promover acciones preventivas y continuar fortaleciendo los vínculos entre el municipio y los distintos actores de la ciudad, especialmente con los trabajadores de la economía popular.

Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, explicó que la jornada de difusión estuvo dirigida a los comerciantes de la economía popular del sector Vieja Terminal y también a los vecinos de la zona. “Se trató de una acción preventiva en materia de salud y de un espacio de encuentro para seguir fortaleciendo los vínculos entre el municipio y la comunidad, particularmente con los comerciantes de la economía popular”, expresó.

En ese marco, la directora de Medicina Preventiva, licenciada Itatí Gloss, informó que este viernes se llevarán adelante las atenciones gratuitas junto a su equipo de trabajo, que incluirán servicios de odontología, nutrición, control de talla y peso, toma de presión arterial y electrocardiogramas. Remarcó que se trata de prestaciones altamente requeridas, especialmente por sectores que no cuentan con cobertura social, y destacó que el municipio brinda estos servicios de manera totalmente gratuita.

Finalmente, se indicó que esta iniciativa forma parte de las acciones territoriales que el municipio viene desarrollando en distintos sectores de la ciudad, con una mirada puesta en la prevención, el acceso a la salud y el acompañamiento permanente a los trabajadores de la economía popular.