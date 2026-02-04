El Registro Civil inaugurará una nueva sala de matrimonios al aire libre en el dique Los Alisos

El nuevo espacio permitirá a las parejas celebrar su casamiento en un entorno natural, sin costo adicional, abonando únicamente la tasa de matrimonio móvil. La iniciativa busca ampliar servicios y ofrecer escenarios turísticos emblemáticos para los jujeños y visitantes.

El director del Registro Civil de la Provincia, Octavio Rivas anunció que el próximo martes, en horario matutino, quedará inaugurada la nueva sala de matrimonios al aire libre en el dique Los Alisos, un espacio especialmente acondicionado para la celebración de ceremonias civiles en contacto con la naturaleza.

La obra fue ejecutada con el acompañamiento del Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Infraestructura y la Intendencia de los Diques, y forma parte de las acciones destinadas a modernizar y ampliar los servicios que brinda el organismo a la comunidad.

“Este nuevo espacio permitirá que muchas parejas, especialmente quienes viven en zonas cercanas como Los Alisos y Alto Comedero, puedan celebrar su matrimonio en uno de los paisajes más lindos de la provincia, en un entorno natural y con un marco ideal para un momento tan especial”, destacó Rivas.

Asimismo, subrayó que la iniciativa también fortalece el perfil turístico de Jujuy, ya que cada vez más parejas eligen escenarios naturales del norte argentino para realizar sus ceremonias y sesiones fotográficas.

Rivas también realizó un balance de la atención durante enero, mes en el que se registró una alta demanda estacional, con más de 5.000 permisos de viaje otorgados a familias jujeñas, sin inconvenientes en los controles migratorios.

Asimismo, resaltó el funcionamiento de las partidas digitales, que permiten gestionar actas de nacimiento de forma online con entrega en el correo electrónico en un plazo aproximado de una a dos horas. Este sistema facilita los trámites para viajes, inscripciones escolares y gestiones administrativas, evitando traslados y filas.

El servicio, además, representa un beneficio económico: la tasa se mantiene en $4.000,una de las más bajas del país y permite imprimir la documentación las veces necesarias durante tres meses con un único pago.

A estas herramientas se suma la reciente implementación del chatbot oficial del Registro Civil, que en sus primeros quince días registró más de 5.500 consultas, con un promedio de 370 atenciones diarias, permitiendo a los usuarios resolver dudas y gestiones sin concurrir a las oficinas.

De esta manera, el Gobierno de Jujuy continúa fortaleciendo la modernización del Registro Civil, incorporando tecnología, accesibilidad y eficiencia para brindar un servicio más ágil, seguro y cercano a todos los jujeños.