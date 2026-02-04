En territorio . Desarrollo Humano fortalece el trabajo con la Comunidad Ava Guaraní

Con una agenda territorial orientada a la inclusión y el fortalecimiento comunitario, el Ministerio de Desarrollo Humano visitó la Comunidad Ava Guaraní Cuape Yayembuate en Calilegua, reafirmando el reconocimiento de la identidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de una agenda territorial enfocada en el fortalecimiento comunitario, la ministra Marta Russo Arriola encabezó una visita institucional a la Comunidad Ava Guaraní “Cuape Yayembuate”, ubicada en la localidad de Calilegua, departamento Ledesma.

El encuentro permitió generar un espacio de diálogo e intercambio, donde se abordaron las realidades, necesidades y proyectos, poniendo en valor el rol de las nuevas generaciones como protagonistas del desarrollo local y comunitario.

En el transcurso de la visita, las autoridades recorrieron el museo comunitario “Ñande Reko”, un espacio de alto valor simbólico y cultural que preserva la historia, la identidad y las expresiones culturales del pueblo Ava Guaraní. En ese contexto, la ministra Russo Arriola destacó la necesidad de sostener una presencia permanente del Estado, acompañando los procesos comunitarios desde una perspectiva intercultural, inclusiva y con enfoque de derechos, fortaleciendo el trabajo conjunto con las comunidades.

Participaron además la directora de Asistencia Directa y Emergencia, Graciela Ortiz, y el coordinador de Asistencia Directa, Sebastián Mattos, priorizando la presencia activa del Estado en el territorio y el diálogo directo con las comunidades