Hacienda. Convocatoria a expresiones de interés provincia de Jujuy – Donación N° TF0C8844-AR

La Secretaría de Programas y Proyectos Estratégicos convoca a firmas consultoras a presentar expresiones de interés para la Consultoría del Proyecto Ejecutivo Integral del Nodo Logístico Intermodal.

La Secretaría de Programas y Proyectos Estratégicos del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Jujuy invita a firmas consultoras a presentar expresiones de interés para la Consultoría del Proyecto Ejecutivo Integral del Nodo Logístico Intermodal.

El trabajo incluye el diseño de la ampliación del Parque Industrial Perico, el Centro de Transferencia Multimodal Camión–Tren, una plataforma logística de frío y los estudios ambientales y sociales correspondientes. El proceso se realizará mediante el método de Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC) bajo regulaciones del Banco Mundial.

Las firmas interesadas deberán acreditar experiencia en proyectos de infraestructura a gran escala y plataformas logísticas. La documentación completa, incluyendo la solicitud y sus Términos de Referencia, se encuentra disponible para su consulta en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1wgL-DMCJRzMtpD1jx91GgkfARkiAZqk5.

Por dudas o consultas, los interesados pueden dirigirse al correo electrónico [email protected]. Las expresiones de interés se recibirán hasta el 20 de febrero de 2026 a las 13:00 horas a través del correo mencionado o físicamente en República del Líbano N° 226, primer piso, Barrio Gorriti, San Salvador de Jujuy.