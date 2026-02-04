Innovación y prospectiva al servicio de la ciudadanía. Se pone en marcha el Programa Provincial de Planificación Estratégica

El Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización dio inicio al Programa Provincial de Planificación Estratégica, una iniciativa que busca unificar y fortalecer la manera en que se planifica el futuro en todas las áreas del gobierno provincial.

Este programa tiene como objetivo inicial formar a Facilitadores Estratégicos Provinciales, quienes serán responsables de liderar los procesos de planificación metódica en cada ministerio y organismo.

En la apertura, la ministra Isolda Calsina subrayó: “Jujuy necesita contar con herramientas sólidas para potenciar su desarrollo. En este proceso, ustedes cumplen un rol fundamental como facilitadores, transmitiendo y aplicando estos conocimientos dentro de sus respectivos ministerios. Contamos con el apoyo del gobernador Carlos Sadir, quien respalda estas iniciativas de estandarización de metodologías para fortalecer la gestión en toda la provincia.”

La capacitación está a cargo del especialista nacional Mag. Eduardo Raúl Balbi, quien destacó: “Estamos dando inicio a una formación en uno de los métodos más relevantes de la prospectiva estratégica. Este enfoque constituye la base que se aplicará tanto en este ministerio como en el resto de las carteras de la provincia, con el objetivo de generar un planeamiento estratégico anticipativo en todas las áreas de gestión.”

Por su parte, la Secretaria de Planeamiento Estratégico, Guadalupe Bravo Almonacid, resaltó: “Hoy iniciamos la capacitación con equipos de diez ministerios y dos entes autárquicos en un método único de planificación estratégica. Esta herramienta es clave para la modernización del Estado, ya que permitirá trabajar con un lenguaje común, fortalecer la colaboración entre áreas y avanzar en las siguientes fases del programa provincial.”

Con este programa, Jujuy da un paso decisivo hacia una gestión más moderna, coherente e innovadora como lo encomendó el Gobernador Carlos Sadir. De este modo, cada ministerio se convierte en protagonista de un desarrollo estratégico sostenible, orientado a resolver las necesidades concretas de la gente.