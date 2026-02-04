Presentación de funcionarios municipales en el Concejo Deliberante

La reunión permitió fortalecer el vínculo entre los distintos órganos del Estado y avanzar en una agenda de trabajo articulado en beneficio de la comunidad.

Finalizada la reunión, el Presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, detalló: “Habiendo ingresado los expedientes solicitando el acuerdo, como establece la carta orgánica, tanto para el cargo de Procurador como para el cargo de Jueza del Juzgado Administrativo de Faltas N.º 1, es que necesitamos entrevistarlos, saber cuáles eran los proyectos, cuál es la situación de las áreas en las cuales se están desenvolviendo ahora. La verdad dos reuniones muy provechosas, donde nos sacamos muchísimas dudas, todos los concejales pudieron participar y ya firmamos el dictamen para realizar la sesión extraordinaria para tratar el acuerdo específico de ellos que va a ser el día 11 de este mes”.

Asimismo, Gastón Millón aseguró que con este encuentro se refuerza el vínculo institucional, “están abiertas las puertas del Concejo para lo que puedan llegar a necesitar; dentro de lo vinculado al tema legislativo hay muchas cosas que se pueden llegar a mejorar, a modernizar y para eso hace falta, lógicamente, alguna norma específica por lo que estamos abiertos a eso. También les dijimos que los vamos a invitar, no solamente para que presten los informes que puedan ser necesarios, sino también para los aportes a distintos proyectos vinculados al Juzgado de Faltas, Procuración, es decir vamos a tener un vínculo muy cercano”.

El Procurador Municipal, Pablo Rodríguez, definió como muy fructífera la reunión junto a los concejales, “se sacaron todas las dudas que tenían respecto de mi designación en este cargo por parte del Intendente; creo que hemos podido hablar muchos temas con los distintos bloques, inclusive algunos referidos a poder modernizar y visibilizar la tarea que hace la Procuración en la Capital. Esta área está integrada por un Departamento de Judiciales, Apremio, Dictámenes, Potencial Ciudadano y el Departamento de Mediación”.

Por último, la Dra. Paula Alcoba, a cargo del Juzgado de Faltas Nº1, explicó: “Los concejales me invitaron para una entrevista muy amena, la verdad que muy agradecida con el Concejo por toda la buena predisposición que siempre tienen y lo afectuoso de su trato”.

“Como nueva funcionaria en el área de Faltas- continuó Alcoba- estoy en una primera etapa donde uno va evaluando, mirando, va conociendo, va tomando información de cómo funciona el área donde uno asume y en ese mirar por ahí mi experiencia en la Procuración municipal me permite ver algunas cuestiones que considero podrían mejorar el servicio, así que eso también se planteó y les comuniqué a los concejales todas estas inquietudes que uno tiene, por ejemplo la posibilidad de un expediente digital dentro del Concejo, me parece que sería una buena herramienta que haría a la Seguridad Jurídica y también a la defensa de la ciudadanía, la defensa de sus derechos. Así que muy contenta la verdad, un equipo maravilloso en el Juzgado de Faltas, un cambio y un desafío que realmente hace bien”.

Al finalizar, Alcoba se refirió al vínculo entre el Concejo Deliberante y el Juzgado de Faltas, y resaltó que: “Es fundamental, en este momento se estuvo tratando la implementación del domicilio digital y creo que tener una reciprocidad diaria, es importantísimo porque son parte, son dos poderes locales que necesitan estar en contacto permanente. Así que ellos me han abierto las puertas como siempre y también estoy a disponibilidad del Concejo Deliberante para lo que se requiere”, concluyó.