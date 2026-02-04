Registro Civil. Jujuy implementa el nuevo DNI y pasaporte con mayor seguridad y modernización tecnológica

En febrero comenzará la emisión del nuevo formato de documentación. La renovación no será obligatoria hasta el vencimiento del ejemplar actual. La provincia adecuo su infraestructura tecnológica con recursos propios y consolida servicios digitales para agilizar la atención a la ciudadanía.

El director del Registro Civil de la Provincia, Octavio Rivas, informó que a partir de febrero entrará en vigencia en todo el país el nuevo formato del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte argentino, incorporando mejoras tecnológicas, mayor seguridad y nuevos elementos visuales de identificación.

En ese marco, destacó que Jujuy realizó con anticipación una profunda modernización del parque informático y del software del organismo, alcanzando un recambio cercano al 80% del equipamiento, lo que permitió que la provincia esté preparada para la implementación del nuevo sistema con recursos propios.

El nuevo DNI contará con una fotografía de mayor definición, cambios en la disposición de los datos y elementos gráficos distintivos, como una escarapela en degradé, referencias al Monumento a la Bandera y a la ballena franca austral, además de una identificación especial para veteranos, héroes y heroínas de Malvinas.

En materia de seguridad, estará confeccionado en policarbonato multicapa, incorporará una película protectora que dificulta adulteraciones y sumará un microchip integrado, cumpliendo con estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Desde el organismo se llevó tranquilidad a la población al aclarar que no será obligatorio realizar el cambio inmediato del DNI o pasaporte. Los documentos actuales continuarán siendo válidos hasta la fecha de vencimiento impresa en cada ejemplar, tanto para trámites dentro del país como para viajes al exterior, incluidos los destinos del Mercosur y estados asociados.

La emisión del nuevo formato se realizará de manera progresiva y comenzará una vez que se agoten los insumos del modelo anterior. Quienes deban efectuar renovaciones por vencimiento, actualización de edad o cambio de domicilio recibirán automáticamente la nueva versión.